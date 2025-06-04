В «Армія+» зʼявились 5 нових рапортів на виплати, документи та відпустку

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У застосунку «Армія+» зʼявились пʼять нових рапортів, які повʼязані з отриманням документів, виплатами та відпусткою.

Про це повідомило Міноборони.

Усі вони знаходяться у своїх розділах і доступні для використання в оновленій версії «Армія+», яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Зокрема, зʼявились рапорти на:

документи для отримання статусу УБД;

зміну реквізитів картки;

зміну отримувача коштів;

довідку про склад сімʼї;

відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.