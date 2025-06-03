Командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий залишається у строю. Він стане командувачем Обʼєднаних сил (оновлено)

Новини

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що залишається у строю. У неділю він казав, що подав рапорт про відставку.

Про нове рішення військовий повідомив на своєму каналі у Telegram.

За словами Драпатого, він мав тривалу розмову з Володимиром Зеленським та доповів йому деталі трагедії на 239 полігоні 1 червня. Очільник держави запропонував йому зосередитись на головному — «війні, фронті й перемозі».

«Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше», — додав Михайло Драпатий.

Він переконаний, що необхідно «змінювати культуру всередині війська».

Оновлено. Володимир Зеленський повідомив, що Драпатий стане командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ. За словами президента, він зосередиться виключно на бойових питаннях.