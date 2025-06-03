Операція «Павутина». Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських літаків

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Після української спецоперації «Павутина» Росія втратила 41 літак. Серед них — стратегічні бомбардувальники та інші види бойових літаків.

Оновлену статистику опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Кількість втрачених Росією літаків уточнили після опрацювання додаткової інформації та її верифікації. Зранку 3 червня Генштаб спочатку повідомив про 12 знищених літаків.