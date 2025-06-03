TikTok заблокував хештег #SkinnyTok — у ЄС вважають, що він пропагує екстремальне схуднення

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Tiktok заборонив хештег #SkinnyTok через тиск з боку європейських регуляторів.

Про це пише Politico.

Платформа TikTok блокує пошукові результати за хештегом #SkinnyTok, повʼязаним із відео, що пропагують екстремальні дієти та поради зі схуднення. Це рішення стало відповіддю на тиск з боку Європейської комісії та французького цифрового регулятора Arcom, які висловили занепокоєння про вплив такого контенту на психічне здоровʼя підлітків.

Французька міністерка цифрових технологій Клара Шаппаз назвала це «колективною перемогою» після майже двомісячної кампанії, що включала публічну петицію та зустрічі Шаппаз із представниками TikTok. Вона підкреслила, що боротьба за безпеку дітей в інтернеті триває, а її пріоритетом є заборона використання соціальних мереж для людей молодше 15 років.

Речник TikTok Паоло Ганіно заявив, що блокування хештегу є частиною регулярних заходів з протидії новим ризикам. Тепер при пошуку #SkinnyTok користувачі перенаправляються на ресурси з підтримки психічного здоровʼя.

Тиск стосовно #SkinnyTok є частиною ширшого розслідування в ЄС про алгоритми TikTok.

У лютому 2024 року Єврокомісія розпочала перше розслідуванн проти платформи через підозру в порушенні закону про цифрові послуги (DSA), спрямованого на захист дітей у кіберпросторі й забезпечення прозорої реклами.

У квітні того ж року ЄК порушила другу справу проти ТікТок. У версії застосунку TikTok Lite користувачі могли заробляти бали за перегляд відео, вподобайки, підписки, запрошення друзів тощо. Їх можна було обміняти на сертифікати Amazon або цифрову валюту TikTok для подарунків авторам. Єврокомісія підозрювала, що механізм може зашкодити психічному здоровʼю неповнолітніх і викликати залежність.

Крім того, Європейська комісія почала аналізувати алгоритми роботи TikTok, YouTube і Snapchat. Усе через занепокоєння, що вразливі групи людей споживають фейкові новини та контент, де пропагують самоушкодження.

Автор: Олександр Булін