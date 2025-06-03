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TikTok заблокував хештег #SkinnyTok — у ЄС вважають, що він пропагує екстремальне схуднення

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Getty Images / «Бабель»

Tiktok заборонив хештег #SkinnyTok через тиск з боку європейських регуляторів.

Про це пише Politico.

Платформа TikTok блокує пошукові результати за хештегом #SkinnyTok, повʼязаним із відео, що пропагують екстремальні дієти та поради зі схуднення. Це рішення стало відповіддю на тиск з боку Європейської комісії та французького цифрового регулятора Arcom, які висловили занепокоєння про вплив такого контенту на психічне здоровʼя підлітків.

Французька міністерка цифрових технологій Клара Шаппаз назвала це «колективною перемогою» після майже двомісячної кампанії, що включала публічну петицію та зустрічі Шаппаз із представниками TikTok. Вона підкреслила, що боротьба за безпеку дітей в інтернеті триває, а її пріоритетом є заборона використання соціальних мереж для людей молодше 15 років.

Речник TikTok Паоло Ганіно заявив, що блокування хештегу є частиною регулярних заходів з протидії новим ризикам. Тепер при пошуку #SkinnyTok користувачі перенаправляються на ресурси з підтримки психічного здоровʼя.

Тиск стосовно #SkinnyTok є частиною ширшого розслідування в ЄС про алгоритми TikTok.

Автор: Олександр Булін