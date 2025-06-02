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Визнання анексії Криму й чотирьох областей та відмова від репарацій. Зʼявився текст російського «меморандуму» про припинення вогню

Автор:
Ольга Березюк
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Росія у своєму «меморандумі» про припинення вогню вимагає, щоб Україна вивела свої війська з територій, які частково окуповані Росією, та погодилась на нейтральний статус.

Повний текст «меморандуму» публікують державні пропагандистські медіа РФ.

Документ складається з трьох розділів. Перший визначає «основні параметри остаточного врегулювання». У цьому розділі РФ висунула наступні вимоги:

Умови припинення вогню

У другому розділі РФ пропонує два варіанти припинення вогню. Перший варіант передбачає повне виведення ЗСУ з Росії, а також усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Другий варіант передбачає заборону на передислокацію ЗСУ разом з забороною мобілізації в Україні, оголошенням демобілізації та скасуванням воєнного стану. Також в ньому прописане припинення постачання військової допомоги Україні від союзників та виключення присутності військових третіх країн на українській території.

В межах другого варіанту Україна має пообіцяти не проводити диверсій проти Росії. Також передбачається створення спільного центру для контролю за припиненням вогню і взаємна амністія політвʼязнів та затриманих цивільних.

Крім того, Україна має оголосити вибори президента та парламенту, які повинні відбутися не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану. І останній пункт — підписання мирної угоди.

Крім того, у третьому розділі визначається почерговість виконання «меморандуму». Так, наприклад, спочатку має початися робота над текстом, потім планують оголосити перемирʼя на 2—3 дні, щоб зібрати тіла загиблих. Після цього — підписання «меморандуму» з конкретними датами, але припинення вогню на 30 днів почнеться лише після початку відведення ЗСУ.

Наступним пунктом плану росіяни визначили проведення виборів в Україні, після яких вони хочуть підписати мирну угоду. А її потім має затвердити Радбез ООН. І лише тоді вона буде ратифікована і набуде чинності.