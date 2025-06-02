Генштаб: Росія втратила 48 артсистем і понад тисячу військових

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Упродовж минулої доби, 1 червня, Росія втратила ще 1 140 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони знищили два танки, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 256 дронів оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 989 700 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Тиві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).