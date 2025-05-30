ЄС запустить застосунок для перевірки віку — для ефективнішого захисту неповнолітніх в інтернеті
- Автор:
- Ольга Березюк
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Daria Nepriakhina / Unsplash
Європейський Союз у липні запустить новий застосунок для перевірки віку, що дозволить ефективніше дотримуватись правил захисту неповнолітніх в інтернеті.
Про це пише Financial Times.
Цей застосунок — попередник цифрового гаманця ідентифікації ЄС, який мають запустити у 2026 році. Він дозволить користувачам підтверджувати свій вік, не розкриваючи особисту інформацію платформам.
Хоча ЄС не запровадив єдиної вимоги щодо перевірки віку на онлайн-платформах, він встановив юридичні зобовʼязання для сайтів, що обслуговують неповнолітніх або містять порнографічний чи шкідливий контент.
Запровадження цього застосунку може дозволити Євросоюзу посилити тиск на платформи, які, на його думку, недостатньо оцінюють ризики для неповнолітніх.
- У 2024 році Євросоюз почав розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram стосовно потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Аналогічну справу почали і щодо TikTok.
- А в липні 2024 року уряд Іспанії розробив програму під назвою Cartera Digital Beta («Цифровий гаманець бета»), яка дозволить інтернет-платформам перевіряти, чи є потенційному глядачеві порно 18 і більше років.
- У травні 2025 року Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти платформ контенту для дорослих Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos за підозрою в порушенні правил захисту дітей.