Уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації. Що змінилось
- Автор:
- Ольга Березюк
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Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних — обсяги бронювань зростуть.
Про це повідомив представника уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
У Мінекономіки уточнили, що ці зміни дозволили бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.
Крім того, запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії — наразі не обовʼязкові критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої ЗП на підприємстві не менше за 20 тисяч грн.
Також для таких підприємств скасували вимогу щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тисяч грн.
- На початку квітня в Україні розширили бронювання працівників критичної комунальної інфраструктури. Можливий відсоток від кількості заброньованих підвищили з 50% до 75%.