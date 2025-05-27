HBO знайшла акторів на ролі Гаррі, Рона й Герміони в серіалі про Гаррі Поттера
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Юні актори Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Аластейр Стаут зіграють Гаррі, Герміону й Рона в новому телесеріалі HBO про Гаррі Поттера. За планом шоу охопить щонайменше десятиліття.
Про це повідомляє журнал Deadline.
На три головні ролі претендували 32 тисячі дітей. Пошук акторів тривав декілька місяців. Кастинг відбувався у формі відкритого запрошення. На ролі шукали дітей віком від 9 до 11 років станом на квітень, які мешкають у Великій Британії або Ірландії.
Творці серіалу наголошували на інклюзивності й різноманітті — вони не зважали на етнічну належність, стать, інвалідність, расу, сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність кандидатів. У першому турі просили надіслати два відео: перше — з коротким виступом або віршем, друге — розповідь про себе та близьку людину, друга або домашнього улюбленця.
Маклафлін, Стентон і Стаут зараз готуються до зйомок, які стартують влітку в студії Warner Bros. у Лівсдені, передмісті Лондону. Прем’єра першого сезону запланована на 2026 рік. Усі троє — новачки на телебаченні: Маклафлін знявся в майбутньому серіалі BBC Gifted, а Стентон грала Матильду в мюзиклі Matilda The Musical у Вест-Енді.
- Раніше кінокомпанія HBO офіційно затвердила основний дорослий склад акторів нового серіалу про Гаррі Поттера. Так, актор Джон Літгоу зіграє директора школи чарівництва «Гоґвортс» Альбуса Дамблдора. Паапа Ессієду зіграє професора зіллєваріння Северуса Снейпа, а авторка Джанет Мактір — декана факультету Гриффіндор Мінерву Макґонеґел. Лісничого Рубеуса Геґріда гратиме Нік Фрост. Професора Квірінуса Квірелла зіграє Люк Таллон, а завгоспа «Гоґвортсу» Арґуса Філча — Пол Вайтгаус.
- Серіал описують як «достовірну екранізацію» оригінальних книг Джоан Роулінг. Письменниця працює над проєктом як виконавча продюсерка. Серіал вийде на оновленому стримінгу HBO Max.