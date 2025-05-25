Розвідка: Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії

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Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів Росії.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтервʼю агентству «Укрінформ».

«Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів», — сказав він.

Крім того, за словами Іващенка, у 2024—2025 роках зафіксували щонайменше пʼять фактів авіаційної співпраці з КНР. Ідеться про обладнання, запчастини та документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Очільник СЗРУ також розповів, що на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів було китайського походження. При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.

Участь Китаю у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня 2025 року заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.

17 квітня Зеленський заявив, що російська армія отримує від Китаю порох і артилерію. У Китаї ці слова назвали «безпідставними».