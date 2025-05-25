Нідерланди незабаром відправлять останній винищувач F-16 для України

Новини

Нідерланди відправлять останній обіцяний Україні винищувач F-16 в понеділок, 26 травня.

Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс, передає Hart van Nederland.

Таким чином загальна кількість винищувачів F-16, які Україні передали Нідерланди, досягне 24.

Українські пілоти проходять підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 на румунській авіабазі Фетешть. Нідерланди також передали Румунії 18 винищувачів F-16 для цього навчання.

F-16 для України

У 2023 році Україна та її союзники створили «Авіаційну коаліцію», метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. Першу партію F-16 Україні передали Нідерланди, про що стало відомо в жовтні 2024 року. Вдруге літаки надійшли в Україну в грудні 2024-го, їх відправила Данія.

Загалом F-16 погодилися передати Києву чотири держави-союзниці: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) і Норвегія (6 літаків).