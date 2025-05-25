Росіяни масовано атакували Україну — у кількох регіонах є загиблі. Що відомо

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У ніч на 25 травня російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Через це у кількох регіонах — на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Миколаєві — є загиблі та постраждалі.

Київ

Під ударом росіян була цивільна інфраструктура. Станом на 04:00 було відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. ДСНС пише про 9 постраждалих.

У Голосіївському районі пошкоджений гуртожиток — пожежу вже ліквідували. Уламки збитих російських дронів упали в кількох місцях. У Дніпровському районі зруйнований другий поверх приватного будинку, а в Шевченківському пошкоджений бізнес-центр.

Київщина

Через масовану російську атаку загинули чотири людини. Ще 16 людей постраждали, серед них — троє дітей, повідомили в ДСНС.

Пресслужба ДСНС

Двоє людей загинули в Обухівському районі Київщини. Ще одна людина загинула в Бучанському районі. У Фастівському районі одна людина загинула та 8 постраждали. Також є постраждалі у Білоцерківському районі та в місті Біла Церква.

Хмельниччина

Попередньо, загинули чотири людини — російські війська били по цивільній інфраструктурі. У ДСНС уточнюють, що ще п’ятеро людей дістали осколкові поранення та зараз у лікарні, одна з них — у важкому стані.

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Атака росіян зруйнувала шість приватних житлових будинків, понад 20 — пошкоджені.

Житомирщина

Від російської атаки загинули три дитини віком 8, 12 та 17 років. Тіло однієї із загиблих вже деблокували рятувальники. Постраждали 10 людей. Під російською атакою знову таки були цивільні будинки.

У Бердичівському районі постраждали 2 людини, серед яких дитина. Пошкоджені п’ятиповерхівка, приватні будинки та господарчі споруди.

Миколаїв

Уночі російські війська масовано атакували Миколаїв ударними дронами типу Shahed. Загинув 77-річний чоловік. Поранені пʼять людей, серед яких 17-річний хлопець — він у важкому стані, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пресслужба ДСНС

Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури, офісні приміщення, приватні будинки, лінії електропередачі у різних районах міста. Зруйновані два поверхи багатоквартирного будинку.

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Харків

У Шевченківському районі внаслідок атаки є влучання в офісну будівлю. Пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. Від російської атаки постраждали троє людей. Серед них одна дитина зазнала поранення уламками скла, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Наслідки атаки

У Тернополі та Сумах пошкоджені підприємства. Також під масованим комбінованим ударом було місто Конотоп на Сумщині — там знеструмлені деякі вулиці, зруйнований обʼєкт інфраструктури.

Чернігівщина зазнала повітряної атаки з застосуванням БпЛА та ракет. Влучання були в кількох районах. Найбільша пожежа охопила понад 1 000 м². Окремо горів ангар з вугіллям і нежитлова будівля. У самому Чернігові пошкоджена будівля — інформацію про постраждалих уточнюють.

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Це друга ніч підряд, коли російські війська масовано атакують Україну. Уночі проти 24 травня росіяни запустили 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN та 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ.