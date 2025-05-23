Україна та США офіційно запустили Фонд відновлення

Новини

Київ і Вашингтон завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Його офіційно запустили.

Про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що останнім кроком стала дипломатична нота від США, яку посадовиця особисто отримала вранці 23 травня від тимчасової повіреної в справах США в Україні Джулі Девіс.

Угода про надра

1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду відбудови між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Фонд — це ключовий інструмент співпраці між США та Україною для післявоєнного відновлення країни та її включення у світову економіку. Детальніше про угоду тут і тут.

Підписанню угоди передували місяці політичних баталій між Україною та США. Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що врешті-решт вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики 6 травня рекомендував ратифікувати угоду про корисні копалини. Однак уже 7 травня Комітет переголосував рішення — до преамбули рішення за пропозицією додали текст про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про копалини.

13 травня Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт № 13256, який передбачає зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про копалини.

Ввечері того ж дня стало відомо, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду.