Європарламент підвищив мита на агропродукцію та добрива з РФ і Білорусі на 50%. Про які продукти мова

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Європарламент 22 травня підтримав нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари. Так хочуть зменшити залежність ЄС від цих двох країн. Рішення ухвалили 411 голосами за, 100 євродепутатів були проти та 78 утрималися.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Тарифи збільшать на 50% для тієї продукції з РФ і Білорусі, яка ще не підпадала під додаткові митні збори. Серед продуктів, на які поширюватимуться нові мита, — цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Схвалений законопроєкт також передбачає мито у 6,5% на добрива, імпортовані з Росії та Білорусі. У 2025—2026 роках також планують стягувати додаткові €40—45 за тонну добрив, а до 2028-го ці мита зростуть до €430 за тонну.

В ЄС наголосили, що прибутки від продажу добрив з Росії та Білорусі безпосередньо сприяють веденню війни проти України. А нові тарифи зменшать імпорт цих товарів до ЄС — незалежно від того, чи надходять вони напряму або через інші країни. Це, ймовірно, стимулюватиме розвиток власного виробництва добрив у ЄС, яке зараз страждає через дешевий імпорт.

Також закон зобовʼязує Єврокомісію стежити за тим, як змінюються ціни та чи не шкодять ці зміни внутрішньому ринку або агросектору. За потреби Комісія має вжити заходів, щоб зменшити негативні наслідки.