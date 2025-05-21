Проросійського політика Портнова застрелили в Мадриді

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Ексзаступника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в Мадриді.

За даними джерел Reuters, близьких до розслідування, інцидент стався біля воріт навчального закладу. Він розташований в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, що входить до складу автономної спільноти Мадрид. Служба екстреної допомоги 112 громади підтвердила смерть чоловіка з вогнепальними пораненнями в цьому районі.

Співрозмовники іспанської газети El País підтвердили, що йдеться про Портнова. У нього нібито вистрілили пʼять разів. Попередньо, до інциденту причетні два або три стрільці.

Гонтар Володимир / УНІАН

Видання додає, що Портнова вбили близько 09:15 ранку. Він отримав щонайменше три вогнепальні поранення, постріл у голову став смертельним. Експолітик був за кермом Mercedes, коли почалася стрілянина. Причиною вбивства, попередньо, вважають борги чи зведення рахунків.

Розслідування взяли на себе так звана група V з розслідування вбивств, криміналістична бригада Нацполіції та інформаційна бригада. Джерела, близькі до справи, повідомили іспанській газеті ABC, що на момент убивства Портнов щойно відвіз своїх двох доньок до школи. Правоохоронці не виключають і політичних мотивів.

Фото з місця вбивства Андрія Портнова. Borja Sanchez-Trillo / EFE

Як пише Los Replicantes, експосадовець жив у будинку поблизу Американської школи, де навчалися його діти. Поліція вважає, що вбивство було справою рук професійних кілерів. Їх розшукують.