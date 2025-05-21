Проросійського політика Портнова застрелили в Мадриді
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Ексзаступника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в Мадриді.
За даними джерел Reuters, близьких до розслідування, інцидент стався біля воріт навчального закладу. Він розташований в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, що входить до складу автономної спільноти Мадрид. Служба екстреної допомоги 112 громади підтвердила смерть чоловіка з вогнепальними пораненнями в цьому районі.
Співрозмовники іспанської газети El País підтвердили, що йдеться про Портнова. У нього нібито вистрілили пʼять разів. Попередньо, до інциденту причетні два або три стрільці.
Видання додає, що Портнова вбили близько 09:15 ранку. Він отримав щонайменше три вогнепальні поранення, постріл у голову став смертельним. Експолітик був за кермом Mercedes, коли почалася стрілянина. Причиною вбивства, попередньо, вважають борги чи зведення рахунків.
Розслідування взяли на себе так звана група V з розслідування вбивств, криміналістична бригада Нацполіції та інформаційна бригада. Джерела, близькі до справи, повідомили іспанській газеті ABC, що на момент убивства Портнов щойно відвіз своїх двох доньок до школи. Правоохоронці не виключають і політичних мотивів.
Як пише Los Replicantes, експосадовець жив у будинку поблизу Американської школи, де навчалися його діти. Поліція вважає, що вбивство було справою рук професійних кілерів. Їх розшукують.
- Портнов працював в Адміністрації президента Януковича з 2011 до 2014 року. Він активно виступав проти Майдану і невдовзі втік у Росію, а звідти переїхав до Австрії. З 2014 по 2015 рік Портнов перебував у списку санкцій ЄС щодо осіб, причетних до присвоєння держкоштів і порушень прав людини.
- Портнов виступав за амністію бійців «Беркуту», а також погрожував журналістам та активістам. У 2018 році щодо Портнова СБУ порушила справу про держзраду, за що на Службу подали до суду.
- У грудні 2021 року США ввели проти Портнова санкції.