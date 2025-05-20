Медіа: Пакистан та Індія домовилися відвести війська до кінця травня

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Пакистан та Індія домовилися до кінця травня відвести свої збройні сили, які перекинули під час нещодавнього конфлікту, на довоєнні позиції.

Про це повідомляє сінгапурське медіа CNA з посиланням на AFP.

Анонімний високопосадовець Сил безпеки Пакистану 20 травня розповів агентству, що сторони погодили поетапне виведення військових. Вони зосереджені переважно вздовж мілітаризованої фактичної лінії розмежування в Кашмірі, відомої як Лінія контролю (LOC).

Минулого тижня індійська армія теж заявила, що країни погодилися вжити «негайних заходів зі скорочення військової присутності на кордоні й у прифронтових районах».

«Усі ці кроки спочатку планували завершити протягом 10 днів, але через деякі дрібні питання виникли затримки», — додає пакистанський чиновник.

Конфлікт Індії та Пакистану

22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше невідоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірський опір». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» і атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану. А в ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом опинилися індійські авіабази та сховища ракет.

Країни домовились припинити всі обстріли й військові дії на суші, у повітрі та на морі 10 травня від 17:00 за місцевим часом (14:30 за Києвом).