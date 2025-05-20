Угорщина остаточно вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду

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Національні збори Угорщини (парламент) проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду 134 голосами. Проти були 37 депутатів, семеро утрималися. Міністр закордонних справ Петер Сіярто сповістить про це генерального секретаря ООН.

Про це передає угорське медіа Index.

Уряд Угорщини на своєму першому квітневому засіданні ухвалив рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду, і віцепрем’єр Жолт Шем’єн подав у парламент відповідний законопроєкт. Тепер країна денонсує дію Римського статуту в країні після 23 років членства в МКС.

Угорський уряд заявляв, що суд відхилився від своєї первісної місії та перетворився на політичну організацію. Як приклад наводили ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Його видали, бо Нетаньягу підозрюють у геноциді в Газі.

«Тепер, коли Національні збори проголосували за це, моє завдання — повідомити генерального секретаря ООН про цей крок […]. Звичайно, ми вже підготували список, і щойно рішення Національних зборів набуде чинності, буде підписане президентом та оприлюднене, я негайно надішлю листа генеральному секретарю ООН», — сказав Сіярто.

Що передувало

Угорщина підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду і ратифікувала його. Тобто Угорщина формально схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження.

Розмови про вихід з МКС велися в Будапешті ще одразу після інавгурації Дональда Трампа як президента США. Відтоді уряд чекав дій Трампа стосовно суду. І коли Трамп заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу, «угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал».

Коли до Угорщини у квітні приїхав ізраїльський премʼєр, Будапешт не виконав ордер на його арешт.