Канада, Велика Британія і Франція пригрозили Ізраїлю санкціями за його новий наступ у секторі Гази

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Канада, Велика Британія і Франція засудили розширення військових операцій Ізраїлю в секторі Гази й пообіцяли «вжити конкретних заходів у відповідь», якщо премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу не припинить наступ і не скасує обмеження на гуманітарну допомогу.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів трьох держав.

Усі вони засуджують висловлювання ізраїльських посадовців, які можуть свідчити про примусове переміщення мирного населення — це порушує міжнародне право. Також вважають неприйнятним відмову уряду Ізраїлю надати палестинцям гуманітарну допомогу в потрібних обсягах.

Хоча лідери й визнають право Ізраїлю захищатись після теракту 7 жовтня, але теперішні дії вважають непропорційними. Також лідери Канади, Великої Британії та Франції виступають проти розширення ізраїльських поселень на Західному березі.

Три країни підтримують зусилля США, Катару та Єгипту, які намагаються зупинити війну в секторі Гази завдяки перемирʼю, звільненню заручників і політичним рішенням, які передбачають створення Палестинської держави.

У відповідь на це Біньямін Нетаньягу заявив, що Велика Британія, Франція та Канада «винагороджують тероризм на тлі погроз стосовно дій Ізраїлю в Газі»

«Ізраїль приймає бачення [президента США Дональда] Трампа та закликає всіх європейських лідерів зробити те саме», — додав премʼєр, маючи на увазі підтримку плану американського президента про захоплення Гази та очищення її від палестинців.

Що передувало

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

На початку травня Нетаньягу заявив, що план захопити весь сектор Гази та утримувати його буде «інтенсивним». У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.