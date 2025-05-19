В Румунії дозволили збивати БпЛА, які перелітають на територію країни

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ВАТ «Меридіан»

Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян підписав два документи, що дозволяють збивати дрони, які порушують повітряний простір держави.

Про це пише румунське медіа Digi24.

Адміністрація президента повідомила, що в понеділок, 19 травня, Болоян підписав укази та ввів у дію дві відповідні норми:

Закон про контроль за використанням національного повітряного простору;

Закон про здійснення військових місій у мирний час на території країни.

За першим законом безпілотники, які залітатимуть у Румунію, тепер можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовим силам Румунії чи НАТО не вдасться «взяти під контроль» їхній політ. Інший закон визначає порядок проведення військових місій і операцій на території держави в мирний період.