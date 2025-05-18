У Байдена діагностували рак простати з метастазами
- Автор:
- Ліза Бровко
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Колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки.
Про це повідомив його речник, передає The New York Times.
Минулого тижня лікарі виявили у Джо Байдена новоутворення у передміхуровій залозі. За кілька днів йому встановили діагноз — рак простати з метастазами у кістки.
«Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, є гормонозалежним, що дозволяє ефективно його контролювати. Президент і його сім’я обговорюють варіанти лікування зі своїми лікарями», — йдеться у заяві його речника.
- Джо Байден — 46-й президент Сполучених Штатів Америки з 2021 до 2025 року, член Демократичної партії. Він мав балотуватися на посаду президента ще раз у 2024 році. Однак після невдалих дебатів із Трампом у червні він потрапив під шквал критики та тиск зі сторони лідерів і донорів Демократичної партії США. Тож 21 липня 2024 року Байден офіційно повідомив, що виходить із президентської гонки й підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від демократів. Вибори виграв республіканець Дональд Трамп.