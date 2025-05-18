Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази

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AFP

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок «широких» наземних операцій у кількох районах сектора Гази — це стартовий етап нового масштабного наступу, який раніше анонсував премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Тим часом палестинські посадовці заявляли про понад сотню вбитих ізраїльськими ударами за останню добу.

Про це передає The Times of Israel.

Пресслужба ЦАХАЛ написала, що ізраїльські війська почали масштабні наземні операції на півночі та півдні Гази в рамках операції «Колісниці Гідеона». Там додали, що за останній тиждень Військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по 670 цілях ХАМАС у секторі Гази, «щоб зірвати підготовку противника та підтримати наземні операції».

Лікарні та медики в секторі Гази заявляли, що через ізраїльські удари по всьому анклаву в ніч на 18 травня і вдень 18 травня загинули щонайменше 135 людей. Кількість жертв за останній тиждень перевищила 400. У зведеннях про втрати зі сторони палестинців не розрізняють цивільних і бойовиків.

Ізраїль звинувачує саме ХАМАС у жертвах серед цивільного населення, адже запевняє, що бойовики ховаються серед мирних, зокрема в лікарнях, школах і таборах для переміщених, а також будують мережу тунелів під цивільними районами.

Що передувало

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

На початку травня Нетаньягу заявив, що план захопити весь сектор Гази та утримувати його буде «інтенсивним». У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію.