Обмін 1 000 на 1 000, припинення вогню і зустріч лідерів. Про що говорили делегації у Стамбулі
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images
Під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі сторони обговорили масштабний обмін полоненими та припинення вогню.
Про це на брифінгу для преси повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«Ми вели переговори для того, щоб досягти можливості обміну полоненими: 1 000 на 1 000. Нам вдалося цього досягти», — наголосив він.
Представник Головного управління розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що наразі опрацьовують списки людей, яких повернуть на Батьківщину.
Другою метою зустрічі, за словами Умєрова, було обговорення припинення вогню: «Ми обмінялись модальностями, і команди працюватимуть над деталями».
Третій пріоритет — обговорення на високому рівні. Умєров наголосив, що наступним кроком має стати зустріч між лідерами України та Росії.
Спікер МЗС Георгій Тихий зазначив, що на зустрічі від РФ лунали вимоги, які Україна вважає неприйнятними. Він не уточнив, які це були вимоги, але медіа раніше писали, що йдеться про відведення українських сил з чотирьох регіонів, які росіяни частково окупували.
«Ми до цього готувались, українська делегація знала, що так буде. Тому тримала спокійний тон і спокійно захищала свою лінію, висловлювала свою позицію. Ми вважаємо, що українська делегація зробила це достатньо результативно», — зазначив Тихий.
Він також додав, що російська делегація, можливо, мала обмежений мандат, щоб підписати який-небудь документ про припинення вогню, на відміну від української.
- 16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину і, як пишуть медіа, не мала значних результатів. За даними журналістів, Росія вимагала виведення українських військ з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.
- На початку війни делегації України та Росії вже зустрічалися у Стамбулі, але навесні 2022 року такі зустрічі припинилися. На основі «Стамбульського комюніке» сторони склали великий договір. У відкритому доступі є одна з його чернеток, датована 15 квітня, — її опублікувала американська газета The New York Times. Із цієї чернетки зрозуміло, що Росія запропонувала Україні погодитися на нікчемні, нічого не значущі гарантії. Російська сторона залишала за собою право заблокувати будь-яку військову допомогу і водночас вимагала від України обмежити чисельність Сил оборони. По суті Путін пропонував Зеленському здатися — просто в більш завуальованій формі.