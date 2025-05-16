«Євробачення-2025»: оголосили результати другого півфіналу

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У швейцарському місті Базель пройшов другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Результати оголосили на трансляції.

Ось хто пройшов до гранд-фіналу:

Литва — Katarsis із піснею Tavo Akys

Ізраїль — Yuval Raphael із піснею New Day Will Rise

Вірменія — PARG із піснею SURVIVOR

Данія — Sissal із піснею Hallucination

Австрія — JJ із піснею Wasted Love

Люксембург — Laura Thorn із піснею La Poupée Monte Le Son

Фінляндія — Erika Vikman із піснею ICH KOMME

Латвія — Tautumeitas із піснею Bur Man Laimi

Мальта — Miriana Conte із піснею SERVING

Греція — Klavdia із піснею Asteromáta

Вони змагатимуться із Україною та іншими фіналістами за перемогу на «Євробаченні» уже 17 травня — у гранд-фіналі конкурсу.

Серед інших фіналістів — Португалія, Естонія, Сан-Марино, Польща, Нідерланди, Ісландія, Швеція, Албанія і Норвегія. А ще пʼять країн-засновниць конкурсу, які щорічно потрапляють до фіналу — це Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. До них кожен рік доєднується країна, яка проводить «Євробачення». Цього року це Швейцарія.