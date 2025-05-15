ЄС хоче підвищити мита на агропродукцію і добрива з Росії та Білорусі на 50%

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Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив підвищення мит на 50% на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари, які досі виключені з-під інших митних зборів.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Мета полягає в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від цих двох країн.

Серед продуктів, на які поширюватимуться нові мита, — цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Схвалений законопроєкт також передбачає мито у 6,5% на добрива, імпортовані з Росії та Білорусі. У 2025–2026 роках також планують стягувати додаткові €40–45 за тонну добрив, а до 2028 року ці мита зростуть до €430 за тонну.

В ЄС наголосили, що прибутки від продажу добрив з Росії та Білорусі безпосередньо сприяють веденню війни проти України.

Пропозицію винесуть на голосування Європарламенту під час наступного пленарного засідання у Брюсселі — 22 травня.