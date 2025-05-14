Sony прогнозує $700 мільйонів збитків через мита Трампа

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Компанія Sony очікує, що американські мита значно вплинуть на її фінансові показники до березня 2026 року. Збитки можуть сягнути 100 мільярдів єн ($700 мільйонів).

Про це повідомляє Bloomberg.

У новому звіті компанія оцінила операційний прибуток у 1,28 трильйона єн, що нижче за середній аналітичний прогноз у 1,5 трильйона єн і майже не відрізняється від результату за фінансовий рік, який завершився в березні 2025 року.

Цей прогноз прозвучав одночасно з оголошенням про зворотний викуп акцій на суму до 250 мільярдів єн, а також із публікацією графіку часткового відокремлення фінансового підрозділу Sony. Компанія планує вивести фінансовий бізнес на біржу 29 вересня і вже з поточного кварталу розглядатиме його як непрофільний актив у фінзвітності.

На цьому тлі акції Sony в Токіо зросли на 3,7%. Зворотні викупи акцій стають дедалі популярнішими серед японських компаній, які довго накопичували готівку, а тепер зазнають тиску з боку інвесторів з вимогами підвищити ефективність капіталу і прибутковість для акціонерів.

Sony також повідомила, що планує продати 15 мільйонів консолей PlayStation 5 у поточному фінансовому році — торік було 18,5 мільйона. При цьому компанія перевершила очікування за операційним прибутком за перші три місяці року, отримавши 203,7 мільярда єн.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84 до 125%.

Влада США і Китаю оголосили, що знизять взаємні мита на 90 днів починаючи з 14 травня. Детальніше про це — тут.