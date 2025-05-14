Адвокат ексзаступника секретаря РНБО Гладковського заперечив його затримання в Іспанії
- Автор:
- Ольга Березюк
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Марків Михайло / УНІАН
Адвокат Руслан Волинець заперечив затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в Іспанії.
Про це він написав у Facebook.
«Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але стосовно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави як умови звільнення», — стверджує адвокат.
Він також назвав розшук, у який Гладковсього оголосили ще торік, «штучним», оскільки захист завчасно повідомив правоохоронним органам і суду про його місцеперебування з точною адресою проживання та засобами звʼязку.
Про затримання Гладковського стало відомо 13 травня. Національне антикорупційне бюро не називало його імені, але з деталей справи було зрозуміло, що йдеться саме про Гладковського.
- У жовтні 2019 року Олег Гладковський отримав підозру в зловживанні владою. Вищий антикорупційний суд заарештував його на два місяці із заставою 10,6 мільйона гривень. Через два дні за нього внесли заставу члени сімʼї, після чого він вийшов на свободу. У травні 2020 року Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйона гривень до понад 17,44 мільйона.
- Уже в березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобовʼязання. Після цього Гладковський перестав зʼявлятися на судових засіданнях і, за інформацією НАБУ, виїхав за кордон. У квітні 2024 року Олега Гладковського оголосили в розшук.
- Його син Ігор, якому інкримінують розкрадання 13 мільйонів гривень і подальше відмивання коштів, теж за кордоном. У листопаді 2023 року ВАКС заочно заарештував Ігоря Гладковського.