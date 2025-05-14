Адвокат ексзаступника секретаря РНБО Гладковського заперечив його затримання в Іспанії

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Марків Михайло / УНІАН

Адвокат Руслан Волинець заперечив затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в Іспанії.

Про це він написав у Facebook.

«Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але стосовно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави як умови звільнення», — стверджує адвокат.

Він також назвав розшук, у який Гладковсього оголосили ще торік, «штучним», оскільки захист завчасно повідомив правоохоронним органам і суду про його місцеперебування з точною адресою проживання та засобами звʼязку.

Про затримання Гладковського стало відомо 13 травня. Національне антикорупційне бюро не називало його імені, але з деталей справи було зрозуміло, що йдеться саме про Гладковського.