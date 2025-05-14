Bloomberg: Присутність Трампа на переговорах у Стамбулі може залежати від того, чи буде там Путін

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Президент США Дональд Трамп назвав малоймовірним свій візит у Туреччину 15 травня для участі в російсько-українських перемовинах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп зазначив, що планує вирушити до Обʼєднаних Арабських Еміратів, як і планувалося. Спілкуючись із журналістами 14 травня, він натякнув, що його графік надто щільний, аби додати ще одну зупинку перед поїздкою до Абу-Дабі. Хоча американський президент не виключив, що можливі несподівані зміни або візит пізніше.

«На завтра [15 травня] у нас усе розписано, ви ж розумієте, усе вже заплановано», — сказав Трамп на борту літака Air Force One під час польоту в Катар.

Раніше він припускав, що може приєднатися до зустрічі в Стамбулі. Дональд Трамп зазначив, що неясно, чи візьме участь у перемовинах Путін.

«Я не знаю, чи він [Путін] з’явиться. Я знаю, що він хотів би, щоб я був там — це можливо, і якби ми могли завершити війну, я б про це подумав. Ситуація дуже насичена. Але це не означає, що я цього не зроблю, якщо це дозволить врятувати багато життів і потім повернутися назад», — сказав політик.

Заяви Трампа свідчать, що його присутність на переговорах у Стамбулі може залежати від того, чи буде на ньому лідер Кремля, додає Bloomberg. Турецькі посадовці не очікують на візит президента США в четвер, проте не виключають шанс поїздки найближчими днями — особливо, якщо його супроводжуватиме Путін, кажуть джерела агентства. За їхніми словами, підготовка з турецького боку триває.

Перемовини в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.

Старший радник Білого дому і спеціальний представник президента США Стів Віткофф запропонував свою кандидатуру як посередника в можливих переговорах України й Росії в Туреччині. Reuters із посиланням на джерела писав, що Трамп відправить на зустріч Віткоффа та спецпредставника з питань України Кіта Келлога.

Газета The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця з Кремля писала, що РФ на перемовинах у Туреччині представлятиме голова МЗС Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Приїзд самого Путіна малоймовірний.