У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців — їх підозрюють у підготовці диверсій на замовлення РФ

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У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на замовлення Кремля.

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

Затриманих чоловіків — Владислава Т., Данила Б. та Євгена Б. — звинувачують у «шпигунстві з метою диверсії». За даними слідства, вони на замовлення російських спецслужб готувались влаштувати підпали та вибухи.

На момент затримання підозрювані вже почали проводити тестові етапи запланованої диверсії: вони надсилали посилки, адресовані на українські адреси, з GPS-трекерами. Євген Б. придбав ці трекери у Швейцарії та відправив їх Данилу Б. у Констанц. Той, своєю чергою, переправив їх до Кельну, звідки Владислав Т. відправив їх в Україну. Слідчі вважають, що це робилось для вивчення маршрутів доставки посилок.

Двоє українців наразі перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний.