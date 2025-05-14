Андрій Білоус залишив посаду керівника Молодого театру. Його звинувачували в домаганнях

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Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.

Про це повідомляє Департамент культури КМДА.

Там кажуть, що Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Відповідний наказ вже підписали.

«Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури», — кажуть в КМДА.

У чому звинувачують Андрія Білоуса

Наприкінці січня одна зі студенток Університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. Спочатку вона 21 січня опублікувала анонімне відео зі звинуваченнями, а за кілька днів розкрила свою особу.

За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».

Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко, який одним з перших почав поширювати відео з розповіддю Сапожнік, зазначив, що про це давно вже відомо в «театральній бульбашці», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.

Університет ім. Карпенка-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

10 лютого в поліції повідомили, що проти Білоуса почали розслідування за статтею про сексуальне насильство. Того ж дня в КМДА заявили, що відсторонять його від посади в Молодому театрі.

Сам Андрій Білоус у коментарі «Радіо Свобода» відкидав звинувачення і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджується з тим, що «рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах».

Відсторонення Білоуса від посади в університеті тривало до 14 березня — після цієї дати він повернувся на посаду. Білоус казав, що у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади.