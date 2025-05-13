Reuters: Пентагон припинив надання медичної допомоги трансгендерним військовим
- Автор:
- Ольга Березюк
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Пентагон припиняє надавати гендерно-афірмативну медичну допомогу трансгендерним військовослужбовцям, оскільки реалізує план президента Дональда Трампа щодо їхнього виключення зі Збройних сил США.
Про це йдеться у службовій записці, яку отримало агентство Reuters.
Укази Міністерства оборони забороняють будь-яке нове гормональне лікування, а також хірургічні втручання для трансгендерних військових.
«Я доручаю вам вжити необхідних заходів для негайної реалізації цих вказівок», — написав у документі Стівен Феррара, виконувач обовʼязків заступника міністра оборони з питань охорони здоровʼя.
6 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа реалізувати заборону на службу трансгендерів у війську. Це рішення дозволяє Збройним силам звільняти тисячі чинних трансгендерних військових і відмовляти таким новобранцям, поки тривають судові процеси.
Незабаром після цього Reuters повідомило про меморандум, у якому міністр оборони США Піт Гегсет дав вказівку почати звільнення трансгендерних військових, які не вирішать піти добровільно до 6 червня. А 9 травня про початок звільнень офіційно повідомив і Пентагон.
За офіційними даними, у США налічується 4 240 трансгендерних військовослужбовців у регулярних військах та Національній гвардії. Однак правозахисники називають вищі цифри. Загалом у військах служать близько 2,1 мільйона людей.
- Указ, який скасовує дозвіл трансгендерним людям служити в Збройних силах США, Трамп підписав одразу після інавгурації. Трамп уже вчиняв так під час першої каденції, однак Джо Байден повернув це право.