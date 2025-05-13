Mercedes переносить виробництво свого найпопулярнішого позашляховика у США через мита Трампа

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Компанія Mercedes-Benz Group AG перенесе виробництво свого кросовера GLC до США. Все через американські мита, які підвищують витрати та загрожують знизити конкурентоспроможність імпортних автомобілів.

Про це пише Bloomberg.

Випуск GLC американського виробництва на заводі Mercedes у штаті Алабама має розпочатися наприкінці 2027 року.

«Якщо подивитися на те, яких обсягів ми прагнемо досягти з цією моделлю, логічно перенести її виробництво до США», — сказав керівник Mercedes North America Джейсон Хофф під час брифінгу для преси.

Німецькі автовиробники є одними з найбільш постраждалих від підвищених мит на імпорт авто, запроваджених Адміністрацією президента США Дональда Трампа. Високий попит на більш прибуткові позашляховики та повільні темпи переходу американських споживачів на електромобілі роблять ринок США привабливим для таких брендів, як Mercedes, BMW та Porsche.

GLC німецького виробництва, ціна якого стартує менше ніж з $50 тисяч, є найпопулярнішим імпортним автомобілем Mercedes у США. Торік компанія продала 64 163 одиниці цієї моделі в країні — на 58% більше, ніж роком раніше.