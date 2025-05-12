Трамп може приїхати до Стамбулу на зустріч України та Росії

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Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбулу, де в четвер, 15 травня, можуть зустрітися президент України Володимир Зеленський і Путін.

«Я думав про те, щоб полетіти туди», — сказав він.

Президент США додав, що існує ймовірність того, що він поїде, якщо вважатиме, що є шанс досягти результату.

За його словами, зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою».

«Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», — заявив Трамп.

Окрім того, він сподівається, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

У Києві 10 травня відбулася зустріч «Коаліції охочих». Серед присутніх — президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios писало: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський та європейські лідери сказали Трампу під час дзвінка 10 травня.

Зеленський закликав до жорсткіших санкцій проти енергетичного сектора і банківської системи Росії, якщо та не погодиться на повне припинення вогню. Наразі узгоджують 17-й пакет санкцій ЄС із Британією, Норвегією та США.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме Путіна в Туреччині. У РФ на цю заяву українського президента не зреагували.