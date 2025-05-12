Польща закриває генконсульство Росії у Кракові. Ось чому

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Через причетність російських спецслужб до підпалу торгового центру Marywilska у Варшаві Польща закриває генеральне консульство Росії у Кракові.

Про це повідомив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

У генконсульстві Росії поки що не опублікували реакцію на те, що його закривають.

Польські слідчі зʼясували, що масштабна пожежа в торговому центрі Marywilska, яка сталася 12 травня 2024 року, була виконана на замовлення спецслужб РФ. Частину виконавців уже затримали, решту ідентифікували й шукають. Відомо, що підпал координувала людина, яка перебуває у Росії.