Зеленський особисто чекатиме Путіна в Туреччині

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Президент України Володимир Зеленський чекатиме на Путіна в Туреччині особисто у четвер, 15 травня.

«Ми чекаємо відзавтра припинення вогню — повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», — написав президент.

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, які були у 2022 році, на початку повномасштабної війни. Він сказав, що під час нових перемовин вдасться домовитися про припинення вогню, але не згадував про 30-денне припинення вогню, що мало б запрацювати 12 травня.

Володимир Зеленський раніше назвав «хорошим знаком» те, що росіяни замислилися про закінчення війни, проте першим кроком, за його словами, повинно стати припинення вогню на суші й у небі.

«Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале і надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, й Україна готова зустрічатись», — сказав Зеленський.

Згодом президент США Дональд Трамп закликав Україну «негайно» погодитися на зустріч із Росією у Туреччині, щоб «обговорити можливе завершення кровопролиття». Водночас він написав, що Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною.

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

У Києві 10 травня відбулася зустріч «Коаліції охочих». Серед присутніх — президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios пише: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський та європейські лідери сказали Трампу під час дзвінка 10 травня.

Зеленський закликав до жорсткіших санкцій проти енергетичного сектора і банківської системи Росії, якщо та не погодиться на повне припинення вогню. Наразі узгоджують 17-й пакет санкцій ЄС із Британією, Норвегією та США.