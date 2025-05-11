Трамп каже, що Україна має «негайно» погодитися на зустріч із РФ у Туреччині

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна «негайно» погодитися на зустріч із Росією у Туреччині 15 травня, щоб «обговорити можливе завершення кровопролиття». Водночас він вважає, що Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Так вона принаймні зможе з’ясувати, чи можлива угода, і якщо ні, європейські лідери та США знатимуть, яка ситуація, і зможуть діяти відповідно! Я починаю сумніватися, що Україна взагалі піде на угоду з Путіним, який зараз надто зайнятий святкуванням Перемоги в Другій світовій війні, яку було б неможливо виграти (навіть близько!) без США. ПРОВЕДІТЬ ЗУСТРІЧ, ЗАРАЗ!!!» — йдеться в публікації.

Перед цим Трамп уже коментував пропозиції стосовно переговорів Москви та Києва і казав, що це «потенційно великий день для Росії та України».

У ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини України й Росії, які були у 2022 році на початку повномасштабної війни. Він сказав, що під час нових перемовин вдасться домовитися про припинення вогню, але не згадував про 30-денне припинення вогню, що мало б запрацювати 12 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав «хорошим знаком» те, що росіяни замислилися про закінчення війни, проте першим кроком, за його словами, повинно стати припинення вогню на суші й у небі.

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

10 травня в Києві відбулася зустріч «Коаліції охочих» — на ній були президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios пише: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський та європейські лідери сказали Трампу під час дзвінка 10 травня.

Президент Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, проти її енергетичного сектора і банківської системи потрібно вводити жорсткіші санкції. Він також додав, що зараз готують 17-й пакет санкцій ЄС, його погоджують із Британією, Норвегією та США. Це підтвердили й інші присутні іноземні лідери.