Папа Римський закликав до миру в Україні — справедливого і тривалого
- Автор:
- Ліза Бровко
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Новий Папа Римський Лев XIV закликав до «якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру» в Україні.
Про це він сказав у своєму першому недільному зверненні на площі Святого Петра у Ватикані.
«Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе, аби якнайшвидше досягти справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай усі вʼязні будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин», — промовив понтифік.
Також він закликає до миру в секторі Гази й порозуміння між Індією і Пакистаном. Лев настоює на тому, щоб цивільному населенню сектора Гази надали гуманітарну допомогу, а заручників звільнили. Папа Римський розраховує на довгострокову мирну угоду між Індією і Пакистаном.
Лев сказав, що нині світ переживає «драматичний сценарій Третьої світової війни, яка ведеться по частинах», повторивши вислів свого попередника Франциска.
Коли 8 травня конклав обрав Льва XIV новим понтифіком, то першу промову він розпочав зі слів про мир і протягом усього виступу повертався до цієї теми.
- Попередній Папа Римський Франциск щотижня закликав до миру, зокрема в Україні. У березні 2024 року він заявив, що «ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші». Тоді Ватикану довелося пояснювати його слова і наголошувати, що він не мав на увазі капітуляції України.