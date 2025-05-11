Спочатку припинення вогню. Світові лідери зреагували на пропозицію Путіна про переговори

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Лідер Росії Путін запропонував прямі перемовини між Києвом і Москвою «без жодних попередніх умов». Натомість європейські та американські посадовці вважають, що спершу має бути негайне і безумовне припинення вогню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує, що спочатку Москва погодиться на припинення вогню, а тоді вже будуть реальні перемовини.

Президент Франції Емманюель Макрон теж вважає, що «поки говорить зброя, не може бути переговорів».

Премʼєр Польщі Дональд Туск написав, що світ чекає на одностайне рішення про негайне і безумовне припинення вогню.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог погоджується — спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, і вже потім переговори, а не навпаки.

Путін у ніч на 11 травня зробив заяву, у якій сказав, що під час нових перемовин вдасться домовитися про припинення вогню. Він не згадував про 30-денне припинення вогню, що мало б запрацювати 12 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав «хорошим знаком» те, що росіяни замислилися про закінчення війни, але першим кроком, за його словами, повинно стати припинення вогню на суші й у небі.

Нова пропозиція щодо 30-денного перемирʼя

10 травня в Києві відбулася зустріч «Коаліції охочих» — на ній були президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, а також новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Понад 30 лідерів доєдналися до неї онлайн.

За результатами розмови, Володимир Зеленський повідомив, що 12 травня має початися повне припинення вогню з РФ щонайменше на 30 днів. Україна і партнери цього вимагають. За його словами, припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші, а моніторинг можливо забезпечити разом зі США.

Axios пише: Україна готова до прямих перемовин з РФ, якщо та погодиться на 30-денне перемирʼя. Це Зеленський та європейські лідери сказали Трампу під час дзвінка 10 травня.

Президент Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, проти її енергетичного сектора і банківської системи потрібно вводити жорсткіші санкції. Він також додав, що зараз готують 17-й пакет санкцій ЄС, його погоджують із Британією, Норвегією та США. Це підтвердили й інші присутні іноземні лідери.