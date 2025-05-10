Індія звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню. У Ісламабаді кажуть про «історичну перемогу». Що відомо

Новини

Індія звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню. У Ісламабаді заявили про «історичну перемогу» та впевненість, що всі спірні питання, зокрема щодо Кашміру та розподілу води, вирішаться.

The Times of India пише, що після оголошення припинення вогню вибухи пролунали в Срінагарі та інших прикордонних районах. Пакистанські безпілотники зайшли в повітряний простір Індії. У кількох округах Джамму і Кашміру, а також у Пенджабі та Раджастхані повністю відключили електроенергію як запобіжний захід.

За словами Вікрама Місрі, збройні сили Індії стежать за ситуацією і отримали наказ «рішуче реагувати на будь-які повторні випадки порушень вздовж лінії контролю та міжнародного кордону».

Він закликав Пакистан «вжити відповідних заходів для вирішення цих порушень і поставитися до ситуації серйозно та відповідально».

Згодом після цих заяв премʼєр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф звернувся до нації.

«Заради блага всіх ми уклали цю угоду про припинення вогню і поставилися до неї дуже позитивно», — сказав він, подякувавши Трампу та іншим країнам і лідерам за посередництво.

Шехбаз Шаріф упевнений, що питання розподілу води, Кашміру та всі інші спірні питання будуть вирішені.

Водночас Шаріф звинуватив Індію у вбивствах пакистанських мирних жителів і атаках безпілотників та ракетних установок на мечеті останніми тижнями. Він каже, що проти його країни висувають «безпідставні звинувачення». Каже, що якщо хтось кине виклик незалежності Пакистану, він «зробить усе», щоб захиститися.

Він заявив, що Пакистан досяг «історичної перемоги» і «принципового успіху».

«Уся пакистанська нація досягла успіху, ми перемогли. Це перемога», — заявив він.

Конфлікт Індії та Пакистану

22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше не відоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірський опір». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.У ніч на 7 травня збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур»і атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану. А в ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом опинилися індійські авіабази і сховища ракет.

Країни домовились припинити всі обстріли і військові дії на суші, у повітрі та на морі 10 травня від 17:00 за місцевим часом (14:30 за Києвом).