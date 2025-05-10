Трамп: Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Представники обох країн це також підтвердили.

Очільник МЗС Пакистану Мохаммад Ісхак Дар також заявив, що країни домовилися про припинення вогню, яке набуває чинності негайно.

«Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом і територіальною цілісністю!» — написав Мохаммад Ісхак Дар.

Очільник індійського МЗС Вікрам Місрі заявив, що Індія та Пакистан припинили всі обстріли і військові дії на суші, у повітрі та на морі від 17:00 за місцевим часом (14:30 за Києвом). Це сталося після того, як керівники військових операцій Пакистану зателефонували до індійських колег. Високопосадовці обох країн знову проведуть переговори 12 травня.

За словами Трампа, країни досягнули домовленості після «довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів».

«Протягом останніх 48 годин ми з Венсом спілкувалися з високопосадовцями Індії та Пакистану, включаючи премʼєр-міністрів Нарендру Моді та Шехбаза Шаріфа, міністра закордонних справ Субрахманьяма Джайшанкара, начальника штабу армії Асіма Муніра та радників з національної безпеки Аджіта Довала та Асіма Маліка», — заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Він наголосив, що уряди Індії та Пакистану також домовилися розпочати переговори з широкого кола питань на нейтральній території.

«Вітаю обидві країни з тим, що вони проявили здоровий глузд і великий розум», — написав Трамп.

Конфлікт Індії та Пакистану

22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше не відоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірський опір». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

У ніч на 7 травня збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» і атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану. А в ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом опинилися індійські авіабази і сховища ракет.