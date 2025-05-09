YouTube заблокував канал Арестовича та ще кількох підсанкційних пропагандистів

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Відеохостинг YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших людей, проти яких раніше були запроваджені санкції.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Крім Арестовича, заблоковані також канали:

політолога Костянтина Бондаренка, який співпрацював з пропагандистським російським виданням «Украина.ру»;

блогера і пропагандиста Дмитра Васильця. Раніше очолював нині заборонену партію «Держава»;

російської пропагандистки та «воєнкора» Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media);

лідера харківської організації «Потон» Павла Оніщенка.

Всі канали не працюють на території України.