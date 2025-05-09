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YouTube заблокував канал Арестовича та ще кількох підсанкційних пропагандистів

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Відеохостинг YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших людей, проти яких раніше були запроваджені санкції.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Крім Арестовича, заблоковані також канали:

Всі канали не працюють на території України.