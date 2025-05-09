YouTube заблокував канал Арестовича та ще кількох підсанкційних пропагандистів
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
Відеохостинг YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших людей, проти яких раніше були запроваджені санкції.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Крім Арестовича, заблоковані також канали:
- політолога Костянтина Бондаренка, який співпрацював з пропагандистським російським виданням «Украина.ру»;
- блогера і пропагандиста Дмитра Васильця. Раніше очолював нині заборонену партію «Держава»;
- російської пропагандистки та «воєнкора» Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media);
- лідера харківської організації «Потон» Павла Оніщенка.
Всі канали не працюють на території України.
- Санкції проти Арестовича, Кашеваревої, Онищенка та інших Зеленський ввів 1 травня. Загалом обмеження ввели проти 76 людей і 81 компанії.