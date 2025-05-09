Швеція виділить $2 мільйони для «Радіо Свобода» у 2025 році

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Швеція виділить 20 мільйонів шведських крон (це орієнтовно $2 мільйони) для «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» у 2025 році.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Швеція вже кілька років входить до трійки найбільших донорів вільних медіа у світі. Рішення про фінансування «Радіо Вільна Європа» там назвали «частиною подальшої роботи з підтримки журналістів і незалежних медіа».

Усе задля того, щоб журналісти й надалі могли працювати там, де свободу слова обмежують. Після того як США припинили фінансування, багато людей ризикують втратити доступ до незалежної інформації, вважають у Швеції.



«Вільні та незалежні медіа є основою наших демократій. Це найкраща вакцина проти пропаганди та дезінформації. Зараз свобода преси перебуває під загрозою в кількох місцях. У принципі, усі російські незалежні ЗМІ були заборонені, заблоковані або позначені як небажані організації, а Сполучені Штати вирішили припинити підтримку вільних медіа в Європі», — наголошують в уряді.

Швеція вважає, що допомога незалежним медіа в небезпечних або нестабільних умовах — це важливий крок для підтримки демократії в довгостроковій перспективі.