Швеція виділить $2 мільйони для «Радіо Свобода» у 2025 році
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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Швеція виділить 20 мільйонів шведських крон (це орієнтовно $2 мільйони) для «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода» у 2025 році.
Про це йдеться на сайті уряду країни.
Швеція вже кілька років входить до трійки найбільших донорів вільних медіа у світі. Рішення про фінансування «Радіо Вільна Європа» там назвали «частиною подальшої роботи з підтримки журналістів і незалежних медіа».
Усе задля того, щоб журналісти й надалі могли працювати там, де свободу слова обмежують. Після того як США припинили фінансування, багато людей ризикують втратити доступ до незалежної інформації, вважають у Швеції.
«Вільні та незалежні медіа є основою наших демократій. Це найкраща вакцина проти пропаганди та дезінформації. Зараз свобода преси перебуває під загрозою в кількох місцях. У принципі, усі російські незалежні ЗМІ були заборонені, заблоковані або позначені як небажані організації, а Сполучені Штати вирішили припинити підтримку вільних медіа в Європі», — наголошують в уряді.
Швеція вважає, що допомога незалежним медіа в небезпечних або нестабільних умовах — це важливий крок для підтримки демократії в довгостроковій перспективі.
- Трамп 14 березня підписав указ, який скорочує роботу семи державних установ, зокрема й USAGM — агентства, що відповідає за іномовлення. Воно опікується такими медіа, як «Голос Америки» та «Радіо Свобода» тощо.
- Після цього США припинили виплати гранту, який фінансував ці медіа — мовники подали до суду. Американський суд зобовʼязав поновити це фінансування для «Радіо Свобода» та «Голосу Америки». Пізніше федеральний апеляційний суд заблокував це рішення щодо «Голосу Америки».
- Раніше американський мільярдер і очільник нового департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав закрити медіа «Радіо Свобода» і «Голос Америки». Тоді він казав, що ніхто не слухає «Радіо Свобода» і «Голос Америки», і називав ці медіа «божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі з собою, спалюючи щороку мільярд доларів з грошей платників податків США». Уряд США історично зображував «Голос Америки» як противагу іноземній пропаганді та модель вільного, чесного, правдивого висвітлення новин.