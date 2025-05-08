Новим Папою Римським став Роберт Прево зі США. Він взяв імʼя Лев XIV

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Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево зі США — перший американський понтифік в історії. Він взяв імʼя Лев XIV і став 267-м Папою Римським.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Папа Римський Лев XIV. Getty Images

Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс. Йому 69 років.

Більшу частину своєї карʼєри він був місіонером у Південній Америці. Протягом десяти років він працював у Трухільо, Перу, а потім його призначили єпископом Чиклайо — іншого перуанського міста, де він служив у 2014—2023 роках. У вересні 2023 року Папа Римський Франциск підніс його до сану кардинала.

До смерті попереднього Папи Франциска Прево обіймав одну з найвпливовіших посад у Ватикані, керуючи департаментом, який обирає і управляє єпископами по всьому світу.

Новообраний Папа Лев XIV з'явився на балконі базиліки Святого Петра у Ватикані. Associated Press

В інтерв’ю Vatican News невдовзі після того, як він став керівником Дикастерії у справах єпископів, Прево сказав: «Я досі вважаю себе місіонером. Моє покликання, як і покликання кожного християнина, — бути місіонером, проголошувати Євангеліє, де б я не був».

Хоча Прево в цілому вважають центристом, у деяких ключових соціальних питаннях він може бути прогресивним. Він давно підтримує маргіналізовані групи — як і Папа Франциск, який захищав мігрантів і бідних, зазначає CBS. «Він дуже чутлива людина, і він дбає про те, щоб кожен міг висловити свою думку», — говорив про нього Франциск. Водночас Прево виступає проти висвячення жінок у диякони, тому в цьому питанні його вважають консервативним у церковній доктрині.

Його першими словами як понтифіка стали: «Мир вам усім».

«Це перше вітання воскреслого Христа, доброго пастиря, який віддав своє життя за Бога. І я також хотів би, щоб це вітання миру проникло в наші серця та наші родини», — сказав Лев XIV.

Папу обрали з четвертої спроби. Конклав кардиналів, які обирають нового понтифіка, розпочався 7 травня близько 17:30 за київським часом. У голосуванні брали участь 133 священнослужителів — Папою міг стати будь-хто з них, хто здобув би підтримку понад половини присутніх. За традицією, з моменту початку конклаву кардинали були без звʼязку за зачиненими дверима Сікстинської капели — і мали залишатися там стільки, скільки буде потрібно для обрання нового папи.

У перший вечір роботи конклаву відбувся один раунд голосування, а зранку 8 травня — ще два. У жодному з них нікому не вдалося набрати достатньої кількості голосів, тож зі спеціальної труби Сікстинської капели ішов чорний дим. Коли в четвертому раунді Папу обрали, з труби пішов білий дим.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав нового Папу. Він наголосив, що Україна цінує позицію Святого Престолу щодо засудження військової агресії Росії проти України та захисту прав невинних цивільних громадян.

«У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру. Бажаю Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії», — сказав президент.

Президент США Дональд Трамп також привітав Роберта Френсіса Прево із призначенням і зазначив, що чекає із ним зустрічі.