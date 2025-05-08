У Німеччині призупинили статус «правоекстремістської організації» для партії АдН

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Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини оголосило, що до рішення суду призупиняє класифікацію партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) як «правоекстремістської організації».

Про це пише Tagesschau.

Це означає, що до винесення рішення судом АдН офіційно не вважатиметься екстремістською організацією, а лише перебуватиме у статусі «підозрюваного на екстремізм».

Також пресреліз, у якому відомство повідомляло про підвищення статусу АдН до «підтверджено екстремістського утворення», видалили з офіційного сайту.

Tagesschau підкреслює, що таке рішення відомства не означає, що воно змінило свою позицію. При цьому судовий розгляд може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Що відомо про «Альтернативу для Німеччини»

«Альтернатива для Німеччини» — це ультраправа популістська партія, яка виступає за припинення допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Із січня 2023 року її рейтинг постійно зростає. На користь партії грає економічна ситуація, що погіршилася ще під час пандемії коронавірусу, а потім — після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найвища підтримка AдН — у східній, біднішій частині Німеччини. Ще одна важлива тема, яка хвилює німців, — міграція. Тож AдН зробила цю проблему центральною у своїй виборчій програмі. Партія пропонує обмежити кількість мігрантів, які зможуть приїздити в Німеччину, і відмовитися від будь-яких зобовʼязань перед Європейським Союзом. Зараз в ЄС діють квоти, за якими країни-учасниці мають щороку приймати певну кількість мігрантів. AдН пропонує розвʼязувати це питання винятково на національному рівні.

У квітні 2025 року «Альтернатива для Німеччини» вперше очолила рейтинг політичних партій у країні.