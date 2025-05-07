Снаряди до ППО IRIS-T, гаубиці і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги

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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який, серед іншого, входять три самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що скоро отримають Сили оборони України:

66 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);

боєприпаси для бойових танків Leopard 2;

чотири кінетичні оборонні машини;

38 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;

ракета для системи ППО IRIS-T SLM;

три самохідні артилерійські установки Zuzana 2;

27 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

1 тисяча артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;

70 розвідувальних дронів Vector із запчастинами;

150 ударних дронів HF-1;

десять надводних дронів;

шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;

чотири машини для розмінування Wisent 1 із запчастинами;

два мінних трали;

41 наземний радар спостереження;

187 лазерних далекомірів;

92 інфрачервоні біноклі;

три прикордонні патрульні автомобілі;

55 підводних буксирувальних пристроїв;

917 протитанкових гранатометів RGW 90;

3 769 штурмових гвинтівок G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556.

Також Німеччина передасть десятки тисяч джгутів і понад тисячу спальних мішків.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та ін.