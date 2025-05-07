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Снаряди до ППО IRIS-T, гаубиці і дрони. Німеччина передає Україні новий пакет допомоги

Автор:
Ліза Бровко
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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який, серед іншого, входять три самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що скоро отримають Сили оборони України:

Також Німеччина передасть десятки тисяч джгутів і понад тисячу спальних мішків.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та ін.