Спецпредставник США: Україна запропонувала створити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна запропонувала створити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту — українські та російські війська повинні будуть відійти на 15 кілометрів від лінії зіткнення. А контролювати цю зону може «Коаліція охочих».

Про це Келлог заявив в ефірі телеканалу Fox News.

Він підкреслив, що Україна з часом зможе повернути собі контроль над окупованими територіями, і порівняв ситуацію з розділеною колись Берлінською стіною Німеччиною та з балтійськими державами, які західні країни не визнавали частиною СРСР, навіть коли ті формально входили до його складу.

«Тобто коли йдеться про припинення вогню «на місці», територія, яку ви зараз контролюєте і за яку воювали, залишається за вами, а що буде через п’ять або десять років — вже інше питання. А це фактично означає заморозити все на місці. І саме це українці готові зробити», — сказав спецпредставник США.

Зараз, за словами Келлога, Путін є головною перешкодою. Усе тому, що Україна погодилась на 30-денне перемирʼя, а РФ — ні.

«Якщо припинення вогню протримається 30 днів, я щиро вірю, його продовжать. Відновити повномасштабні бойові дії після такого тривалого замороження буде вкрай складно — багато хто просто скаже: “Дякуємо, ми нарешті вийшли з цього протистояння”», — наголосив він.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Раніше Дональд Трамп погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Марко Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі 18 квітня заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. А Рубіо напередодні повторно заявив, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання, якщо Москва і Київ не досягнуть прогресу. У такому разі Росії може загрожувати посилення санкцій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що розуміє — між Україною та Росією «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни. Тому в наступні 100 днів адміністрація Дональда Трампа працюватиме, аби «спробувати зблизити ці сторони».