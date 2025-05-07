CNN: США втратили ще один винищувач у Червоному морі — цього разу не через хуситів
- Автор:
- Ольга Березюк
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U.S. Navy / Wikipedia
США втратили ще один винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS Harry S. Truman в Червоному морі. Це вже друга втрата літака з цього авіаносця трохи більше ніж за тиждень.
Про це повідомили CNN джерела.
Поки що точно невідомо, що сталося, оскільки триває розслідування. Двоє з джерел зазначили, що сталася якась несправність під час посадки на авіаносець. Пілот і офіцер бойових систем катапультувалися. Їх евакуював рятувальний гелікоптер, обидва вижили, але отримали незначні поранення. Літак упав у море, його досі не підняли.
Джерела каналу додали, що повстанці-хусити 6 травня «зробили постріл» по авіаносцю, попри те, що президент США Дональд Трамп кількома годинами раніше оголосив про нібито перемир’я з ними. Наразі невідомо, чи пов’язані ці два інциденти між собою.
Втрата цього винищувача сталася через тиждень після того, як інший F/A-18 впав за борт Truman. Тоді початкові звіти свідчили, що авіаносець різко повернув, щоб уникнути обстрілу з боку хуситів, і це спричинило падіння літака.
Один винищувач F/A-18 коштує понад $60 мільйонів, за даними ВМС США.
- Морські сили США в Червоному морі неодноразово зазнавали обстрілів із боку хуситів після того, як ті почали атаки на судноплавство в регіоні в листопаді 2023 року. На початку 2024 року есмінець США в Червоному морі був змушений задіяти систему ближнього бою Phalanx, останню лінію оборони проти ракет, коли крилата ракета хуситів наблизилася менш ніж на півтора кілометра — тобто за кілька секунд до потенційного удару.
- Розгортання авіаносця Truman у Червоному морі також супроводжувалося низкою проблем. У грудні ще один F/A-18, що діяв із Truman, був «помилково обстріляний» з USS Gettysburg і теж впав у Червоне море. Тоді обидва авіатори успішно катапультувалися.