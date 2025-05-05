У двох прикордонних містах Сумщини оголосили евакуацію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У двох прикордонних містах на Сумщині — Білопіллі й Ворожбі — оголосили евакуацію населення.
Про це повідомив голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник.
Він просить місцевих мешканців терміново евакуюватись у безпечне місце — евакуаційні автобуси відправлятимуться щоранку о 08:00.
Записатися на евакуацію можна цілодобово:
- оперативний черговий штабу евакуації Сумського району: 050 650 70 83;
- евакуаційний штаб міста Ворожба: 093 533 45 00.
Якщо виїжджати самостійно, то в Сумах по вул. Ковпака, 7 працює евакуаційний транзитний центр, де можна зареєструватись на грошову допомогу, статус ВПО, а також знайти житло.
Білопільську й Ворожбянську громади постійно обстрілюють російські окупанти. За минулу добу в Білопільській громаді пошкоджено девʼять приватних домогосподарств, об’єкти цивільної інфраструктури, пʼять автомобілів, а в Ворожбянській — приміщення підприємства харчової промисловості.
- У березні на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з 8 населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. До цього евакуація стосувалася 90 прикордонних населених пунктів області. Обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили 1 жовтня 2024 року.