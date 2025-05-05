Трамп: Росія повинна буде віддати всю Україну

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Трамп на питання журналістки про поступки РФ у контексті мирної угоди заявив, що Росія повинна буде віддати всю Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News 4 травня.

«Росія повинна буде віддати всю Україну. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. Росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.

Зараз, за його словами, амбіції Путіна значною мірою згасли, коли він побачив, що тепер «атаку очолює» Трамп.

Американський президент також не виключив, що підпише нові санкції проти РФ, про які раніше говорив сенатор Грем. Ідеться про 500% тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, ці санкції заборонятимуть громадянам США купувати державні облігації Росії.

«Ну, це залежить від того, чи Росія піде в напрямку досягнення миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія та Україна домовилися про угоду. Ми вважаємо, що ми досить близькі, і ми врятуємо багатьох людей від смерті. Також заощадимо багато грошей», — сказав він.

Трамп сказав, що США «ближче з однією стороною», ніж з іншою, але не уточнив, про яку саме країну мова. Американський президент також розповів, що європейські лідери не один раз просили його телефонувати Путіну, усе нібито через те, що на їхні дзвінки той не відповідав.

Позиція Трампа щодо РФ

Увечері 27 квітня Трамп утретє за тиждень дав зрозуміти, що незадоволений позицією Росії. Його риторика дещо змінилася після розмови з президентом України Володимиром Зеленський у Ватикані. Видання Axios писало, що тоді Зеленський вперше відчув, що зміг хоча б частково змінити ставлення Трампа до Путіна.

The Economist вважає, що публікація Трампа з критикою Путіна, яка з’явилася після зустрічі у Ватикані, свідчить про те, що він зрозумів послання Зеленського. Під час розмови Зеленський попросив Трампа не виходити з переговорів про завершення російсько-української війни.



Під час розмови президент України наполягав, що без тиску з боку США Путін не змінить своєї позиції. Трамп у відповідь допустив, що може переглянути своє ставлення до Путіна. Зеленський закликав повернутися до ідеї безумовного припинення вогню як основи для перемовин — Україна її підтримує, Росія ще раніше відмовилася. Трамп начебто погодився, проте офіційних підтверджень немає.





Президент України також повторив, що Київ не визнає Крим російським. Трамп відповів, що цього від Зеленського не вимагає. За обговорюваним планом, півострів може визнати США, але не Україна.

Зеленський наголосив, що готовий до компромісів задля миру, однак за умови чітких гарантій безпеки.