Трамп введе 100% мита на іноземні фільми

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Президент США Дональд Трамп заявив, що країна введе 100% мита на фільми, які створюють інші країни та експортують у США.



Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Я уповноважую Міністерство торгівлі й Торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які фільми, що імпортуються до нашої країни та вироблені в іноземних країнах», — написав американський президент.

Своє рішення він аргументував тим, що кіноіндустрія США помирає «дуже швидкою смертю» — нібито інші країни пропонують стимули, щоб відвернути американських кінематографістів і студії від Сполучених Штатів. Через це, за словами Трампа, Голлівуд та багато інших регіонів США «зазнають руйнувань».

Це узгоджені зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, крім решти, ще й меседжі та пропаганда», — резюмував Трамп.



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Мита Трампа

Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести для Китаю мита у 245%.





З 3 квітня імпорт автомобілів до США обкладається митом 25% на додаток до попереднього збору 2,5%. З травня 150 категорій автозапчастин також мали обкладатися додатковим митом.

Уже 22 квітня США встановили нові мита на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії — для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3 521%, для виробників з Малайзії — 34,4%, з Вʼєтнаму — 395,9%, з Таїланду — 375,2%.