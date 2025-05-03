Сили оборони знищили за добу вже другий російський літак

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Сили оборони 3 квітня знищили вже другий російський літак.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Блискучим було збиття російського військового літака з нашого морського дрона — доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу», — розповів він.

Який саме літак було знищено — президент не уточнив. Але зазначив, що під час атаки були знищені й військові склади.